Москва23 июнВести.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в своем Telegram-канале, что для предотвращения спекулятивного спроса на топливо в регионе введут ограничения на продажу бензина на заправках.
Глава региона поручил минпромторгу провести переговоры с владельцами АЗС для выработки общей позиции по данному вопросу.
В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах, очевидно, что для недопущения спекулятивного спроса, нам также придется пойти на такое решениеотметил Травников
Ранее сообщалось, что в Челябинской области власти взяли под контроль ситуацию на топливном рынке.