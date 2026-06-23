В Новосибирской области могут ограничить продажу топлива на АЗС

В Новосибирской области могут ввести лимиты на продажу топлива В Новосибирской области могут ограничить продажу топлива на АЗС

Москва23 июн Вести.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в своем Telegram-канале, что для предотвращения спекулятивного спроса на топливо в регионе введут ограничения на продажу бензина на заправках.

Глава региона поручил минпромторгу провести переговоры с владельцами АЗС для выработки общей позиции по данному вопросу.

В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах, очевидно, что для недопущения спекулятивного спроса, нам также придется пойти на такое решение отметил Травников

Ранее сообщалось, что в Челябинской области власти взяли под контроль ситуацию на топливном рынке.