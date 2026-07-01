Ведерников: дефицита топлива в Псковской области нет

В Псковской области ввели лимит на продажу топлива Ведерников: дефицита топлива в Псковской области нет

Москва1 июл Вести.Власти Псковской области ввели ограничения на продажу бензина, чтобы исключить спекуляцию, при этом в регионе дефицита топлива нет, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что у большинства сетевых АЗС сформирован значительный запас топлива, но они вынуждены ограничивать продажи суточной нормой, под которую спроектирована логистика.

Ограничения также введены компаниями, чтобы исключить случаи спекуляции, а главное, ритмично и стабильно снабжать жизненно важные сферы и постепенно выравнивать ситуацию... По данным топливных компаний, в июне потребление топлива увеличилось на 40%, а в последние двое суток ежедневный прирост держится на уровне 30% написал Ведерников, отметив, что с топливными компаниями достигнута договоренность о резервах для жизненно важных сфер

Проблемой существенного завышения цен на отдельных заправках займется УФАС, добавил губернатор.