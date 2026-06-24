В Орловской области ввели временные ограничения на продажу бензина на АЗС

На АЗС Орловской области ввели лимиты на продажу топлива из-за ажиотажа В Орловской области ввели временные ограничения на продажу бензина на АЗС

Москва24 июн Вести.В Орловской области ввели временные ограничения на отпуск бензина на автозаправочных станциях. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в мессенджере MAX.

Глава региона подчеркнул, что перебоев с топливом в регионе нет и не ожидается - меры направлены на борьбу с искусственным ажиотажем, который возник на пустом месте.

В Орловской области никаких перебоев в доставке бензина нет и не ожидается… Поэтому я обращаюсь к вам с большой просьбой: заправлять столько бензина, сколько есть реальной потребности. Для населенных пунктов региона определен предельный объем одной заправки - 30 литров написал Андрей Клычков

Согласно новому порядку, в населенных пунктах лимит на одну заправку составляет 30 литров, на трассовых АЗС – 50 литров. Также запрещен отпуск топлива в канистры. Власти объясняют это не только дополнительной нагрузкой на заправки, но и риском пожаров, особенно в жаркую погоду.

По словам губернатора, ограничения снимут, как только ситуация стабилизируется. На частных АЗС, где цены искусственно завышены, уже начаты проверки ФАС.

Глава региона попросил жителей отнестись к мерам с пониманием и заправлять ровно столько топлива, сколько действительно необходимо.