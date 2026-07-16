В Орловской области отменяется мера заправки транспорта по системе "чет-нечет" Клычков: в Орловской области отменена заправка транспорта по системе "чет-нечет"

Москва16 июл Вести.В Орловской области объявили об отмене меры заправки транспорта по системе четных и нечетных дней. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Он подчеркнул, что такое решение принято в связи со стабилизацией ситуации с очередями. Больше недели на заправках области таковых не наблюдается, написал он в своем канале.

Для Орловской области уже нет острой необходимости придерживаться системы и дальше отметил Клычков

Вместе с этим сохраняется норма выпуска бензина на одну машину. В черте города будет продаваться не больше 30 литров, а на трассе – не более 50 литров.