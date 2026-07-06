Москва6 июлВести.Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о снятии запрета на продажу топлива в канистры на автозаправочных станциях региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Приняли решение снять запрет на отпуск топлива в канистрынаписал Виталий Хоценко
Теперь омичи могут заливать бензин и дизельное топливо в канистры, но в пределах ранее установленных лимитов: не более 40 литров бензина и 80 литров дизеля на одну машину.
Ранее ограничения на отпуск топлива ввели для предотвращения искусственного ажиотажа и спекуляций.
Губернатор отметил, что вопрос топливного обеспечения региона держит на постоянном контроле.