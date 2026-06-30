На федеральных АЗС в Брянской области продают топливо в канистры до 10 литров

В Брянской области разрешили продажу топлива в канистры до 10 литров На федеральных АЗС в Брянской области продают топливо в канистры до 10 литров

Москва30 июн Вести.В Брянской области разрешили продавать до 10 литров топлива в канистры. Об этом в мессенджере МАХ сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Было много жалоб от жителей на то, что нельзя купить топливо в канистру на федеральных заправках. Отработали этот вопрос: разрешен отпуск топлива в канистры до 10 литров, чтобы можно было вести работы на приусадебных участках говорится в сообщении

По информации врио губернатора, в настоящее время в Брянской области нет критического дефицита топлива. Лимиты по отпуску топливу на АЗС федеральных сетей введены в связи с повышенным спросом и с увеличением цены на заправочных комплексах региональных сетей.

В приоритете автомобили экстренных служб: МЧС, пожарных, скорой помощи, энергетиков, газовиков.

В приграничных муниципалитетах разрешен отпуск ГСМ в канистры и иные емкости до 20 литров, чтобы можно было заправлять генераторы, когда из-за атак беспилотников ВСУ отключается электричество.