Продажа бензина в Калининградской области ограничена до 30 литров на одну машину В Калининградской области из-за ажиотажного спроса ограничили продажу топлива

Москва25 июн Вести.На территории Калининградской области введены ограничения на объемы продаваемого топлива, сообщил в мессенджере MAX губернатор Алексей Беспрозванных.

На автозаправочных станциях крупных топливных операторов можно за один раз можно залить до 30 литров бензина или до 60 литров дизельного топлива.

По топливу. Предыдущие дни стали показательными: очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления, почти в два раза написал глава региона

Алексей Беспрозванных подчеркнул, что в Калининградской области нет проблем с логистикой, топливо продолжает поставляться морским путем. Однако, повышенный спрос и "нерациональное приобретение" горючего может привести к его исчерпанию, "например, за неделю".