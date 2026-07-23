Москва23 июлВести.В Карелии с 23 июля увеличили допустимый объем продажи бензина на всех АЗС - теперь можно заправить до 40 литров. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в мессенджере MAX.
Актуальная информация по топливу на 23 июля: принято решение повысить лимит на отпуск бензина до 40 литров на всех заправках республикинаписал Артур Парфенчиков
Дизельное топливо по-прежнему отпускается в пределах 60 литров, а для большегрузов действует лимит 250 литров. Чтобы ускорить поставки, нарастили парк бензовозов и усилили работу с "Роснефтью" - это уже помогло сократить очереди.
Власти продолжают прорабатывать вопрос о возобновлении работы частных автозаправочных станций. Сейчас в регионе открыто 52 АЗС. Основные усилия направлены на обеспечение северных районов, где еще есть локальные сложности.
Следить за наличием топлива можно через чат-боты в MAX и "ВКонтакте" - данные обновляются ежечасно с 9 часов утра до полуночи.