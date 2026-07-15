Хасиков: в Калмыкии на 10 литров увеличен лимит на выдачу бензина на АЗС

В Калмыкии лимит выдачи бензина на АЗС увеличили на 10 литров Хасиков: в Калмыкии на 10 литров увеличен лимит на выдачу бензина на АЗС

Москва15 июл Вести.В Республике Калмыкия объявили об увеличении лимита выдаваемого бензина на АЗС на 10 литров. Об этом проинформировал глава республики Бату Хасиков.

Он отметил, что вопросы касательно запаса автомобильного топлива в Калмыкии держатся на контроле. Ограничения на отпуск бензина продолжают действовать.

При этом лимит увеличен на 10 литров и сейчас составляет 30 литров в один бак написал Хасиков

Вместе с этим он подчеркнул, что особое внимание уделяется обеспечению топливом критически важных служб. Среди них МЧС, скорая помощь, экстренные службы, организации жизнеобеспечения и правопорядка, а также общественный транспорт.