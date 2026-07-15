Москва15 июлВести.В Республике Калмыкия объявили об увеличении лимита выдаваемого бензина на АЗС на 10 литров. Об этом проинформировал глава республики Бату Хасиков.

Он отметил, что вопросы касательно запаса автомобильного топлива в Калмыкии держатся на контроле. Ограничения на отпуск бензина продолжают действовать.

При этом лимит увеличен на 10 литров и сейчас составляет 30 литров в один бак

написал Хасиков

Вместе с этим он подчеркнул, что особое внимание уделяется обеспечению топливом критически важных служб. Среди них МЧС, скорая помощь, экстренные службы, организации жизнеобеспечения и правопорядка, а также общественный транспорт.