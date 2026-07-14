"Лукойл" увеличил отпуск топлива до 30 литров в одни руки в Вологодской области

"Лукойл" увеличил лимит отпуска топлива в одни руки в Вологодской области "Лукойл" увеличил отпуск топлива до 30 литров в одни руки в Вологодской области

Москва14 июл Вести.ПАО "Лукойл" увеличило лимит отпуска топлива до 30 литров в одни руки на АЗС в Вологодской области. Об этом рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.

Накануне он сообщил, что увеличена суточная отгрузка топлива в регион.

ПАО "Лукойл" увеличило лимит отпуска топлива в одни руки до 30 литров. Отменены технологические перерывы в работе АЗС. Они сохраняются только на время слива топлива из бензовозов написал губернатор в своем канале в мессенджере МАХ

Филимонов добавил, что держит на личном контроле ситуацию с обеспечением региона бензином.