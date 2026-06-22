На АЗС "Лукойл" в Воронежской области вводят лимиты на бензин и дизель с 23 июня

"Лукойл" ограничит отпуск топлива в Воронежской области с 23 июня На АЗС "Лукойл" в Воронежской области вводят лимиты на бензин и дизель с 23 июня

Москва22 июн Вести.С 23 июня на автозаправках "Лукойл" в Воронежской области вводятся временные ограничения на отпуск топлива. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на областное правительство.

На АЗС сети "Лукойл" в Воронежской области устанавливаются "временные ограничения". В бак на территории города отпускаются за раз по 30 литров бензина и 60 литров дизеля говорится в публикации

Отмечается, что в черте города на одну машину можно будет приобрести не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. На трассовых АЗС лимиты выше - 60 литров бензина и 200 литров дизеля.

Власти подчеркнули, что запасы топлива в регионе достаточны. Временные перебои на отдельных АЗС связаны с логистикой и повышенным спросом.

Федеральная антимонопольная служба продолжает мониторинг цен – их рост объясняют подорожанием топлива на бирже. В отношении некоторых компаний уже возбуждены дела о нарушении закона.

Ранее крупные федеральные сети уже ограничивали продажу топлива в крупногабаритную тару, чтобы не допустить вывоза бензина и дизеля в другие регионы Российской Федерации. Средняя цена АИ-95 в Воронежской области достигла 75,2 рубля за литр, что почти на 4 процента выше, чем неделей ранее.

В Министерстве энергетики России связывают сложности с поставками топлива с участившимися атаками БПЛА на объекты ТЭК в южных регионах страны.

Ситуация остается на контроле федерального центра и региональных властей.