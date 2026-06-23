Москва23 июнВести.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что поставщиком топлива ПАО "Лукойл" в регионе введены ограничения при продажах бензина и дизельного топлива.
На АЗС можно заправить топливо только в бак автомобиля: 30 литров – бензин, 60 литров – дизельное топливо.
На заправках вдоль трасс можно заправить до 30 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива.
При этом глава субъекта подчеркивает, что запасы топлива имеются, дефицита нет.
Лично обратился к крупным поставщикам топлива об обеспечении стабильных поставок топлива в область и снятию введенных ограничений. Направил обращение в ФАС России о действиях поставщиков для проверки злоупотребления доминирующим положениемотметил Филимонов в мессенджере MAX
Также он попросил граждан отнестись к ситуации с пониманием и не создавать ажиотаж искусственно.