Не более 30 литров на одну машину: в Ростовской области введены лимиты на АЗС В Ростовской области введены ограничения на продажу топлива

Москва10 июл Вести.В Ростовской области установлены ограничения на АЗС для транспортных средств, сообщается на портале регионального правительства.

Так, для частных легковых автомобилей будет отпускаться не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизельного топлива на каждый, для грузовых автомобилей и специализированного транспорта – не более 200 литров дизтоплива, для пассажирского транспорта, работающего на межрегиональных маршрутах, – 300 литров.

Для автомобилей экстренных и оперативных служб, ЖКХ, ТЭК, предприятий ОАО "Российские железные дороги", пассажирского транспорта, обслуживающего муниципальные и межмуниципальные маршруты, бензин и дизельное топливо продается без ограничений и отпускается в приоритетном порядке.

Как заявил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, ограничения носят временный характер.

Эта мера направлена на предотвращение спекулятивного спроса и обеспечение бесперебойной работы социально значимых отраслей региона в условиях сложной логистической ситуации и ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов страны отмечается в публикации на портале

По данным мониторинга, запасы топлива в регионе имеются, поставки идут в непрерывном режиме, в том числе за счет ресурсов других НПЗ страны.