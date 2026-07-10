Москва10 июлВести.В Ростовской области установлены ограничения на АЗС для транспортных средств, сообщается на портале регионального правительства.
Так, для частных легковых автомобилей будет отпускаться не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизельного топлива на каждый, для грузовых автомобилей и специализированного транспорта – не более 200 литров дизтоплива, для пассажирского транспорта, работающего на межрегиональных маршрутах, – 300 литров.
Для автомобилей экстренных и оперативных служб, ЖКХ, ТЭК, предприятий ОАО "Российские железные дороги", пассажирского транспорта, обслуживающего муниципальные и межмуниципальные маршруты, бензин и дизельное топливо продается без ограничений и отпускается в приоритетном порядке.
Как заявил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, ограничения носят временный характер.
Эта мера направлена на предотвращение спекулятивного спроса и обеспечение бесперебойной работы социально значимых отраслей региона в условиях сложной логистической ситуации и ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов страныотмечается в публикации на портале
По данным мониторинга, запасы топлива в регионе имеются, поставки идут в непрерывном режиме, в том числе за счет ресурсов других НПЗ страны.