В Омской области ввели лимит на бензин и дизельное топливо

Омичам ограничили продажу бензина до 40 литров на машину В Омской области ввели лимит на бензин и дизельное топливо

Москва22 июн Вести.В Омской области ввели ограничения на продажу топлива. Теперь бензин на АЗС отпускают только в бак автомобиля, а объем покупки ограничен – не более 40 литров. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в мессенджере MAX.

Для дизельного топлива установлен лимит в 80 литров, на трассовых заправках – до 200 литров.

Дорогие омичи! Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции принят ряд важных решений… Вводятся ограничения по литражу: 40 л – бензин, 80 л – дизельное топливо. На трассовых АЗС: 40 л – бензин, 200 л – дизельное топливо написал Виталий Хоценко

На сжиженный углеводородный газ ограничения не распространяются.

Глава региона пояснил, что меры приняты для предотвращения искусственного ажиотажа. Он призвал жителей доверять только официальным источникам информации.