В Омской области сняты ограничения на отпуск топлива на заправках

Хоценко сообщил о снятии лимитов на покупку топлива на омских АЗС В Омской области сняты ограничения на отпуск топлива на заправках

Москва28 июл Вести.На АЗС в Омской области сняты ограничения на отпуск топлива. Об этом в MAX рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Дорогие омичи! В Омской области сняты лимиты на отпуск топлива на АЗС сообщил он

Лимиты на продажу бензина и других видов топлива на территории Омской области ввели 22 июня, чтобы предотвратить ажиотаж и спекуляцию. На местных заправках можно было купить не более 40 литров бензина, причем только в бак, и 80 литров дизеля. На трассах норма отпускаемого дизеля составила 200 литров.

С 6 июля водителям разрешили заливать топливо в канистры.