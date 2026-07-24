В Пензенской области отменили запрет на продажу бензина в канистры

Бензин в канистры разрешили отпускать в Пензенской области В Пензенской области отменили запрет на продажу бензина в канистры

Москва24 июл Вести.В Пензенской области отменяется запрет на отпуск бензина и дизельного топлива в канистры, сообщил губернатор Олег Мельниченко в MAX.

Он рассказал, что поступало много обращений от граждан, которым необходимо горючее, в частности, для хозяйственных нужд, заправки приусадебной техники: мотоблоков, триммеров и газонокосилок.

На данный момент, по словам губернатора Пензенской области, удалось добиться "определенной стабилизации" с обеспечением региона горючим.

В силу этого постепенно будем снимать ряд введенных в Пензенской области ограничений. Первым отменяем запрет на отпуск бензина и дизельного топлива в потребительскую тару сообщил Олег Мельниченко

По его словам, соответствующая информацию доведут до автозаправочных станций (АЗС).

Губернатор уточнил, что оперативным штабом принято решение с сегодняшнего дня, 24 июля, отпускать горючее в объеме не более 20 литров в канистру.