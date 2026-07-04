В Псковской области заявили, что не все АЗС знали об отпуске топлива в канистры

Власти Псковской области объяснили проблемы с отпуском топлива в канистры В Псковской области заявили, что не все АЗС знали об отпуске топлива в канистры

Москва4 июл Вести.Не все автозаправки Псковской области были осведомлены о разрешении продажи 5 литров топлива в канистры, заявил глава региона Михаил Ведерников. Он пообещал решить проблему в самое ближайшее время.

Приходит много сообщений о том, что решение об отпуске 5 литров топлива в сертифицированные тары до заправок толком доведено не было. Люди простояли в очередях и получили отказ. Это неправомерно… Меня заверили, что с субботы отпуск будет разрешен на всех заправках "Сургутнефтегаз". На части из них изменения учли оперативно написал губернатор в мессенджере МАХ

Он добавил, что другие сети все еще ждут официальной "отмашки" из головных офисов, и напомнил, что речь идет о решении в рамках регионального оперштаба, которое обязательно к исполнению.

В начале июля в регионе ввели ограничения на продажу бензина. При этом дефицита топлива, по заверениям властей, там нет, а лимиты необходимы, чтобы избежать спекуляции и осуществлять продажу в рамках спроектированной логистики.

Позже было принято решение об отпуске до 5 литров топлива в канистры для бытовых и хозяйственных нужд.