Москва4 июлВести.Не все автозаправки Псковской области были осведомлены о разрешении продажи 5 литров топлива в канистры, заявил глава региона Михаил Ведерников. Он пообещал решить проблему в самое ближайшее время.
Приходит много сообщений о том, что решение об отпуске 5 литров топлива в сертифицированные тары до заправок толком доведено не было. Люди простояли в очередях и получили отказ. Это неправомерно… Меня заверили, что с субботы отпуск будет разрешен на всех заправках "Сургутнефтегаз". На части из них изменения учли оперативнонаписал губернатор в мессенджере МАХ
Он добавил, что другие сети все еще ждут официальной "отмашки" из головных офисов, и напомнил, что речь идет о решении в рамках регионального оперштаба, которое обязательно к исполнению.
В начале июля в регионе ввели ограничения на продажу бензина. При этом дефицита топлива, по заверениям властей, там нет, а лимиты необходимы, чтобы избежать спекуляции и осуществлять продажу в рамках спроектированной логистики.
Позже было принято решение об отпуске до 5 литров топлива в канистры для бытовых и хозяйственных нужд.