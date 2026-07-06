АЗС в Псковской области будут работать с 7 часов утра Введен новый режим работы АЗС в Псковской области

Москва6 июл Вести.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о ситуации с топливом на территории региона.

По словам руководителя субъекта, в уполномоченные органы поступали жалобы о том, что в ночные часы часть автозаправочных станций прекращает свою работу.

Есть объективная причина: ночью, особенно в районах, фиксировалась активность то ли перекупов, то ли "паникеров" написал Михаил Ведерников в MAX

Также губернатор отметил, что с помощью видео подтверждаются случаи, когда одни и те же водители многократно проходят очередь, заливая топливо в канистры.

Михаил Ведерников подчеркнул, что контролировать такие ситуации в ночное время сложно, поэтому принято решение о временном переходе на режим работы с 7 утра, чтобы бензин доставался всем жителям.

Иные ограничительные меры власти пока считают избыточными.

Также глава региона поблагодарил сообщивших о сложностях с доставкой корреспонденции в Дновском и Порховском районах из-за нехватки топлива у почтовых машин. Этот вопрос уже взят на контроль и решается.