Москва4 июлВести.Значительная часть АЗС на территории Новосибирской области закрыта, на работающих заправках образуются очереди, заявил заместитель губернатора Олег Клемешов на заседании оперштаба по топливообеспечению.
Принято решение, что с 12 до 15 часов в субботу 4 июля на девяти заправках сети "Газпромнефть" в Новосибирске, Бердске, Искитиме будет обеспечена приоритетная заправка экстренных служб, осуществляющих работу в круглосуточном режимеприводит слова Клемешова пресс-служба губернатора и правительства региона
Также возобновлена работа части безоператорных станций для увеличения точек отпуска топлива.
Накануне, 3 июля, приоритетная заправка общественных, специальных, коммунальных служб, автомобилей скорой помощи, общественного транспорта на АЗС сети "Газпромнефть" была обеспечена с 3 до 5 часов утра.
По данным, регионального оперативного штаба по топливообеспечению, все оперативные службы и общественный транспорт в регионе работают в штатном режиме.