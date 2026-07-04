Ситуация с обеспечением топливом в Новосибирской области остается напряженной Новосибирские власти увеличили часы приоритетной заправки для спецтранспорта

Москва4 июл Вести.Значительная часть АЗС на территории Новосибирской области закрыта, на работающих заправках образуются очереди, заявил заместитель губернатора Олег Клемешов на заседании оперштаба по топливообеспечению.

Принято решение, что с 12 до 15 часов в субботу 4 июля на девяти заправках сети "Газпромнефть" в Новосибирске, Бердске, Искитиме будет обеспечена приоритетная заправка экстренных служб, осуществляющих работу в круглосуточном режиме приводит слова Клемешова пресс-служба губернатора и правительства региона

Также возобновлена работа части безоператорных станций для увеличения точек отпуска топлива.

Накануне, 3 июля, приоритетная заправка общественных, специальных, коммунальных служб, автомобилей скорой помощи, общественного транспорта на АЗС сети "Газпромнефть" была обеспечена с 3 до 5 часов утра.

По данным, регионального оперативного штаба по топливообеспечению, все оперативные службы и общественный транспорт в регионе работают в штатном режиме.