В Новосибирской области определены часы для заправки спецтехники

Для заправки спецтехники в Новосибирской области установлены временные рамки В Новосибирской области определены часы для заправки спецтехники

Москва3 июл Вести.На АЗС в Новосибирской области выделены ежедневные часы для заправки автомобилей служб и сельхозтехники. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Решением штаба определены временные интервалы с 3 до 5 утра ежедневно для заправки машин коммунальных, экстренных служб, скорой помощи, сельхозтехники на заправочных станциях "Газпромнефть" говорится в сообщении

Как отметил заместитель губернатора Новосибирской области Олег Клемешов, машины скорой помощи нужно пропускать вне очереди. Жителей попросили с пониманием отнестись к таким ограничениям. Эта мера необходима для жизнеобеспечения города и всего региона, подчеркнул Клемешов.

Как заявили в правительстве, профильные ведомства ежедневно контролируют соблюдение графика поставок бензина в регион.