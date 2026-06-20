Москва20 июнВести.Власти Тверской области сообщили, что в настоящее время отпуск бензина производится на заправках всех сетей. Об этом канал губернатора региона сообщил в MAX.
Минпромторгом Тверской области проведена работа с руководством всех сетей АЗС, работающих на территории регионаговорится в сообщении
Временные перерывы в работе фиксируются на отдельных АЗС. Это, в том числе, связано с повышенным спросом со стороны потребителей.
Спецтранспорт (автомобили скорой помощи, медицинских, образовательных и социальных учреждений, автобусы) в полном объеме обеспечены топливом.
Минпромторг региона и УФАС по Тверской области держат ситуацию под постоянным контролем.