В Тверской области отпуск бензина производится на заправках всех сетей

В Тверской области на АЗС всех сетей производится отпуск бензина В Тверской области отпуск бензина производится на заправках всех сетей

Москва20 июн Вести.Власти Тверской области сообщили, что в настоящее время отпуск бензина производится на заправках всех сетей. Об этом канал губернатора региона сообщил в MAX.

Минпромторгом Тверской области проведена работа с руководством всех сетей АЗС, работающих на территории региона говорится в сообщении

Временные перерывы в работе фиксируются на отдельных АЗС. Это, в том числе, связано с повышенным спросом со стороны потребителей.

Спецтранспорт (автомобили скорой помощи, медицинских, образовательных и социальных учреждений, автобусы) в полном объеме обеспечены топливом.

Минпромторг региона и УФАС по Тверской области держат ситуацию под постоянным контролем.