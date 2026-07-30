В Тамбовской области разрешили продажу топлива в канистры с 31 июля

В Тамбовской области разрешили отпуск бензина в канистры В Тамбовской области разрешили продажу топлива в канистры с 31 июля

Москва30 июл Вести.Власти Тамбовской области разрешили отпуск топлива в канистры и другую тару на заправках с 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Подчеркивается, что правила распространяются только на частные заправки, которые составляют основную часть от общего числа заправок в регионе – 162 из 214.

Ограничение сохраняется на заправках крупных сетевых операторов – «Роснефть» (44 АЗС) и «Лукойл» (8 АЗС), которые продолжают работать в прежнем режиме говорится в сообщении

В кабмине было принято решение, что 31 числа каждого месяца смогут заправляться машины как с нечетными, так и с четными номерами. Автовладельцы с четными номерами также смогут покупать топливо и 1 числа каждого месяца.

При этом другие ограничения продолжают действовать – лимит не более 30 литров бензина на один автомобиль за одну заправку и система "чет-нечет".