С 11 июля в Липецкой области бензин начнут продавать по четным и нечетным дням

В Липецкой области вводится отпуск бензина по схеме четных и нечетных дней С 11 июля в Липецкой области бензин начнут продавать по четным и нечетным дням

Москва10 июл Вести.С 11 июля 2026 года в Липецкой области вводится временный порядок отпуска бензина на АЗС по схеме четных и нечетных дней. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Речь идет о продаже топлива на АЗС сетей "Роснефть", "Лукойл", "Газпром" и "Тебойл". На АЗС других сетей и брендов отпуск топлива будет осуществляться без учета этого правила.

В первый день действия нового порядка бензин смогут приобрести владельцы автомобилей, у которых первая цифра цифровой части госномера нечетная: 1, 3, 5, 7 или 9 сказано в сообщении

При этом, новый порядок не распространяется на дизельное топливо. Соблюдение порядка на АЗС будут контролировать волонтеры.

Хотя лимит отпуска бензина – не более 30 литров – сохраняется, с 1 июля разрешен отпуск в канистры, но в пределах установленного лимита.

Решение принято оперативным штабом региона и будет действовать до 1 августа включительно.