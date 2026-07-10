Москва10 июлВести.С 11 июля 2026 года в Липецкой области вводится временный порядок отпуска бензина на АЗС по схеме четных и нечетных дней. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Речь идет о продаже топлива на АЗС сетей "Роснефть", "Лукойл", "Газпром" и "Тебойл". На АЗС других сетей и брендов отпуск топлива будет осуществляться без учета этого правила.
В первый день действия нового порядка бензин смогут приобрести владельцы автомобилей, у которых первая цифра цифровой части госномера нечетная: 1, 3, 5, 7 или 9сказано в сообщении
При этом, новый порядок не распространяется на дизельное топливо. Соблюдение порядка на АЗС будут контролировать волонтеры.
Хотя лимит отпуска бензина – не более 30 литров – сохраняется, с 1 июля разрешен отпуск в канистры, но в пределах установленного лимита.
Решение принято оперативным штабом региона и будет действовать до 1 августа включительно.