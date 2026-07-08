С 10 июля в Псковской области введут продажу бензина по четным и нечетным дням

С 10 июля в Псковской области начнет действовать система заправки машин по дням С 10 июля в Псковской области введут продажу бензина по четным и нечетным дням

Москва8 июл Вести.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в регионе введут систему, которая разделяет потоки машин по четным и нечетным дням.

Аналогичный режим уже введен в других субъектах России. Этот опыт был проанализирован и с 10 июля будет реализован в Псковской области.

10 июля смогут заправиться машины с номерами, которые начинаются с ноля и четных чисел: 0, 2, 4, 6, 8. 11 июля – с нечетных: 1, 3, 5, 7, 9. Далее будем ежедневно чередовать. Пока вводим в порядке эксперимента сказал Ведерников

Кроме того, в Пскове на заправках сети "Сургутнефтегаз" компания вводит следующие временные рамки: при наличии бензина марки АИ-95 и выше им можно будет заправиться круглосуточно, 92-м и дизелем – с 14.00 до полуночи.

Эти меры призваны сократить очереди на АЗС.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил ИС "Вести" о сохранении режима продажи бензина по четным и нечетным дням.