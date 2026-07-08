В Орловской области не стали отменять схему "четный-нечетный" на АЗС

В Орловской области сохранили продажу бензина по четным-нечетным дням В Орловской области не стали отменять схему "четный-нечетный" на АЗС

Москва8 июл Вести.Оперативный штаб Орловской области принял решение сохранить режим продажи бензина по четным и нечетным дням. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков, передает ИС "Вести".

В Орловской области сохраняется порядок заправки по дням и номерам. 8 июля оперативный штаб региона принял решение оставить ограничение говорится в публикации

По словам Андрея Клычкова, данное решение объясняется необходимостью поддержания стабильной ситуации на топливном рынке. Отмена ограничений могла бы спровоцировать массовый наплыв автомобилистов из соседних субъектов, что создало бы дополнительную нагрузку на АЗС.

Вопрос с топливом был именно в психологии. На фоне создаваемого ажиотажа люди просто закупались отметил Андрей Клычков

Схема работает с 4 июля: по четным датам заправляются машины с номерами, начинающимися на четную цифру, по нечетным - на нечетную. Лимит на одну заправку составляет 30 литров. Исключение - АЗС на трассах и продажа дизельного топлива.