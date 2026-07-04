Клычков: очередей на большинстве АЗС в Орловской области нет

Клычков заявил об отсутствии очередей на большинстве АЗС в Орловской области Клычков: очередей на большинстве АЗС в Орловской области нет

Москва4 июл Вести.Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил об отсутствии очередей на большинстве автозаправок региона днем 4 июля, когда начали действовать временные правила продажи бензина.

Глава региона отметил, что абсолютное большинство жителей поддержали инициативу.

Сегодня в течение дня очереди на АЗС региона были минимальными, а на большинстве заправок – отсутствовали вовсе. Завтра продажа бензина по графику продолжится написал глава региона

Сейчас в Орловской области действуют ограничения на продажу бензина – до 30 литров. При этом временные меры не распространяются на дизельное топливо.