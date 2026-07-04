В Орловской области бензин есть практически на всех АЗС

Андрей Клычков: бензин есть практически на всех АЗС Орловской области В Орловской области бензин есть практически на всех АЗС

Москва4 июл Вести.Губернатор Орловской области губернатор рассказал о наличии бензина на заправках региона. Данные в MAX приведены по состоянию на 08.00 4 июля.

По имеющейся информации, практически на всех АЗС региона можно заправиться без очередей. Наиболее востребованные марки бензина в наличии.

Обращаю внимание: объем заправки - до 30 литров бензина уточнил губернатор

На дизельное топливо и АЗС, расположенные на трассах, ограничения не распространяются.

Также губернатор перечислил 5 заправок для неотложных и рабочих нужд. Отпуск бензина на них производится в любой день для всех машин.