Москва1 июл Вести.В Орловской области с 4 июля будет действовать новый временный порядок продажи топлива. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В четные даты календаря (например, 4 июля, 6 июля) на АЗС региона смогут заправляться автомобили с четной первой цифрой госномера (0, 2, 4, 6, 8). В нечетные даты (5, 7 июля) – машины, госномера которых начинаются с нечетной цифры (1, 3, 5, 7, 9). Никакой привязки к региону госномера не установлено говорится в сообщении

По информации губернатора, норма отпуска остается прежней – 30 литров на автомобиль. Для соблюдения порядка и контроля за отпуском бензина с субботы на всех АЗС будут дежурить сотрудники правоохранительных органов.

По-прежнему запрещается заправка канистр.

Дизельное топливо отпускается без ограничений. Также распределение по дням не касается АЗС, расположенных на трассах, чтобы у транзитных автомобилей была возможность заправляться.

Для неотложных и рабочих нужд предусмотрены пять автозаправочных станций, на которых заправить автомобили можно в любой день для любой машины: Московское, 173а; ш. Карачевское, 110; ул. Автогрейдерная, 1а; ул. Поселковая, 21; ш. Карачевское, 92.