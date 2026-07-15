Клычков: в Орловской области пока сохранится продажа топлива по номерам машин

Орловский губернатор объяснил сохранение продажи бензина по номерам машин Клычков: в Орловской области пока сохранится продажа топлива по номерам машин

Москва15 июл Вести.В Орловской области сохранится продажа автомобильного топлива по номерам машин, чтобы предотвратить повышенный спрос со стороны соседних регионов. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в комментарии ТАСС.

Мы видим, что в соседних регионах ситуация, к сожалению, пока еще не столь стабильная. И дабы не допустить большого притока [машин] из соседних регионов, мы сохранили условный порядок "чет - нечет" пояснил губернатор, подчеркнув, что запасов автомобильного топлива в Орловской области достаточно для круглосуточной работы АЗС

При этом глава Орловской области обратил внимание, что данная мера не применяется, если на АЗС нет очереди из машин.

В Орловской области с 4 июля введен временный порядок отпуска топлива, когда в четные даты заправляются машины с четной первой цифрой госномера, в нечетные - с нечетной.