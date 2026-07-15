Москва15 июлВести.В Орловской области сохранится продажа автомобильного топлива по номерам машин, чтобы предотвратить повышенный спрос со стороны соседних регионов. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в комментарии ТАСС.
Мы видим, что в соседних регионах ситуация, к сожалению, пока еще не столь стабильная. И дабы не допустить большого притока [машин] из соседних регионов, мы сохранили условный порядок "чет - нечет"пояснил губернатор, подчеркнув, что запасов автомобильного топлива в Орловской области достаточно для круглосуточной работы АЗС
При этом глава Орловской области обратил внимание, что данная мера не применяется, если на АЗС нет очереди из машин.
В Орловской области с 4 июля введен временный порядок отпуска топлива, когда в четные даты заправляются машины с четной первой цифрой госномера, в нечетные - с нечетной.