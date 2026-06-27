Демешин: на 108 из 178 АЗС Хабаровского края достаточно топлива

Демешин сообщил число АЗС в Хабаровском крае, где есть бензин Демешин: на 108 из 178 АЗС Хабаровского края достаточно топлива

Москва27 июн Вести.На 108 из 178 АЗС Хабаровского края имеется топливо в достаточном количестве, проинформировал губернатор региона Дмитрий Демешин.

Он отметил, что напряженной остается ситуация в трех районах: Ванинском, Советско-Гаванском и Ульчском.

По словам главы региона, для обеспечения автомобилистов бензином уже заключены контракты на поставку 600 тонн топлива на эти территории, но нужно время для доставки, поскольку из-за ажиотажа наблюдаются очереди на отгрузку.

В Хабаровском крае 178 заправочных станций, из них на 108 топлива в достаточном количестве написал Демешин в MAX

Он также заверил, что нефтеперерабатывающие предприятия работают стабильно, а краевые профильные ведомства ежедневно взаимодействуют с федеральным центром, чтобы закрыть дефицит.

Губернатор подчеркнул, что работа общественного транспорта не нарушена, все оперативные службы топливом обеспечены.

Осложняют дело спекулянты, которые скупают топливо на заправках, отметил глава региона. Поэтому, объяснил он, некоторые компании были вынуждены временно ограничить продажу топлива в канистры.