Глава Хабаровского края разъяснил ситуацию с топливом в регионе

В двух районах Хабаровского края ограничили продажу бензина Глава Хабаровского края разъяснил ситуацию с топливом в регионе

Москва16 июн Вести.Ограничения розничной продажи бензина на некоторых АЗС в Советско-Гаванском и Ванинском районах Хабаровского края связаны с сезонными и внеплановыми работами на НПЗ, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

По его словам, крупные сети заправочных станций проблем с поставками не испытывают.

Локальные ограничения по количеству продаваемого топлива вводились в том числе для того, чтобы избежать искусственного ажиотажа отметил глава региона

Так, на шести АЗС продажу топлива ограничили для бесперебойной заправки автомобилей оперативных служб. Договоры на обслуживание заключены именно по этим АЗС, а остальные заправки работают в розницу, пояснил Демешин.

В течение нескольких дней в Советско-Гаванский и Ванинский районы доставят 65 тонн бензина АИ-92 и АИ-95, который сразу поступит в продажу. Также 420 тонн топлива закуплено на Ангарском заводе, добавил Демешин