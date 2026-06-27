Демешин: в Хабаровском крае возникли проблемы с топливом из-за спекулянтов

В Хабаровском крае из-за спекулянтов начались проблемы с топливом Демешин: в Хабаровском крае возникли проблемы с топливом из-за спекулянтов

Москва27 июн Вести.В Хабаровском крае, который находится вне досягаемости ударов противника, возникли проблемы с топливом. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в MAX.

Он уточнил, что на 108 из 178 заправочных станций в регионе достаточно бензина.

Напряженной остается ситуация в трех районах. В Ванинском, Советско-Гаванском и Ульчском говорится в сообщении

Губернатор сообщил, что уже заключены контракты на поставку 600 тонн топлива в эти районы, но на доставку груза нужно время.

По словам Демешина, ситуацию усугубляют спекулянты: они скупают топливо на заправках, чтобы потом перепродать его. Из-за этого некоторым компаниям пришлось ограничить продажу топлива в канистры. Губернатор подчеркнул, что это временная мера.