В Чувашии временно ограничили продажу топлива в канистры Временно ограничена продажа топлива в канистры в Чувашской Республике

Москва30 июн Вести.Ситуация с обеспечением топлива в Чувашии остается напряженной но контролируемой и из-за повышенного спроса в республике введено временное ограничение на продажу бензина в канистры. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава региона Олег Николаев.

Фиксируем повышенный спрос со стороны населения. Во многом он связан с желанием сделать запас топлива, что приводит к дополнительной нагрузке на автозаправочные станции, очередям и ажиотажу. Именно поэтому принято временное ограничение на отпуск топлива в канистры говорится в сообщении

Глава республики подчеркнул, что аграрные предприятия, организации жизнеобеспечения, медицинские учреждения, экстренные и аварийные службы обеспечены необходимыми объемами топлива.