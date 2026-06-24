Москва24 июнВести.Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил о введении временных ограничений на объем заправки легковых машин, чтобы стабилизировать обстановку с топливом.
Поставки топлива осуществляются в штатном режиме, запасы бензина и дизельного топлива на нормативном уровне.
В последнее время наблюдается повышенный спрос на автозаправках. В ряде случаев он носит ажиотажный характер, что приводит к быстрому выкупу топлива на отдельных АЗС, образованию очередей и формированию искусственного дефицитаотмечается в сообщении
Кумпилов лично контролирует ситуацию.