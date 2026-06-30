В Республике Алтай вводятся временные ограничения на продажу топлива Розничная продажа топлива на Алтае временно ограничена

Москва30 июн Вести.На заседании правительства Республики Алтай принято решение ограничить розничную продажу топлива с 1 июля по 1 сентября. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава региона Андрей Турчак.

В Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных муниципальных образованиях - не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. Отпуск в канистры сохраняем с ограничением до 10 литров сообщил глава республики

Андрей Турчак подчеркнул, что резервного запаса топлива в республике достаточно. Ограничения вводятся, чтобы избежать искусственного ажиотажа.

Данные меры не будут распространяться на скорую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные учреждения и сельскохозяйственные организации.

Жителей попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и не стремиться закупить топливо впрок.