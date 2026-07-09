В Республике Алтай с 9 июля запустят систему контроля за отпуском топлива

С 9 июля на АЗС Алтая будет работать система контроля за отпуском топлива В Республике Алтай с 9 июля запустят систему контроля за отпуском топлива

Москва9 июл Вести.С 9 июля в Республике Алтай вводят временно информационную систему "Контроль отпуска топлива" и новые лимиты на заправку, сообщил в своем MAX-канале глава региона Андрей Турчак.

На всех АЗС запускаем информационную систему "Контроль отпуска топлива" написал чиновник

Он пояснил, что бензин и дизельное топливо будут продаваться при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства. Повторная заправка в течение суток сверх лимитов будет невозможна. В ближайшее время планируется запустить интерактивную карту с запасами топлива на всех АЗС региона.

Турчак добавил, что топливо на заправочные станции поступает ежедневно, резервный запас бензина и дизеля обеспечен.