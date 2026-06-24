В Ульяновской области ввели ограничения на продажу топлива с 25 июня В Ульяновской области с 25 июня вводятся лимиты на продажу топлива

Москва24 июн Вести.В Ульяновской области с 25 июня вводятся временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. Решение принято на заседании оперативного штаба для предотвращения спекуляций на рынке. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Согласно новым правилам, на одно легковое транспортное средство можно будет приобрести не более 40 литров бензина и не более 100 литров дизеля. Для грузовиков и автобусов лимит по дизтопливу составит 300 литров.

Всем компаниям, которые продают бензин и дизельное топливо в розницу через сети АЗС, с 25 июня рекомендовано ограничить продажу бензина в объеме не более 40 л на одно легковое транспортное средство, дизельного топлива - в объеме не более 100 л на одно легковое транспортное средство и не более 300 л для грузовых автомобилей и автобусов отметил заместитель председателя правительства Ульяновской области Руслан Хайрудинов

Также вводится запрет на продажу топлива в канистры и любую другую потребительскую тару.

Ограничения не касаются экстренных и оперативных служб, спецтехники ЖКХ и ТЭК, пассажирского общественного транспорта и сельхозтоваропроизводителей – для них продажа топлива остается без лимитов.

В правительстве подчеркнули, что меры временные и будут действовать до особого распоряжения. Они направлены на стабилизацию ситуации и устранение спекуляций на топливном рынке.