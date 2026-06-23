Москва23 июнВести.На территории Пензенской области вводят временные ограничения на продажу автомобильного топлива, сообщил в мессенджере MAX губернатор Олег Мельниченко.
Новые нормы продажи вступают в силу 23 июня.
Это нужно, чтобы сохранить стабильную обстановку на внутреннем топливно-энергетическом рынкеговорится в заявлении главы субъекта
Региональный Оперативный штаб поставил, что заправка топлива на АЗС будет производиться только в бак автомобиля. Физические лица смогут приобрести 100 литров бензина или 200 литров дизельного топлива на одно транспортное средство.
Олег Мельниченко отметил, что сейчас важно уйти от искусственного дефицита топлива и его негативных последствий, и подчеркнул, что мера носит временный характер.
Также губернатор Пензенской области заявил, что продолжается ежедневный мониторинг ситуации на автозаправочных станциях.