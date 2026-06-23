Ограничения на продажу автомобильного топлива вводят в Пензенской области

В Пензенской области с 23 июня вводят ограничения на продажу топлива Ограничения на продажу автомобильного топлива вводят в Пензенской области

Москва23 июн Вести.На территории Пензенской области вводят временные ограничения на продажу автомобильного топлива, сообщил в мессенджере MAX губернатор Олег Мельниченко.

Новые нормы продажи вступают в силу 23 июня.

Это нужно, чтобы сохранить стабильную обстановку на внутреннем топливно-энергетическом рынке говорится в заявлении главы субъекта

Региональный Оперативный штаб поставил, что заправка топлива на АЗС будет производиться только в бак автомобиля. Физические лица смогут приобрести 100 литров бензина или 200 литров дизельного топлива на одно транспортное средство.

Олег Мельниченко отметил, что сейчас важно уйти от искусственного дефицита топлива и его негативных последствий, и подчеркнул, что мера носит временный характер.

Также губернатор Пензенской области заявил, что продолжается ежедневный мониторинг ситуации на автозаправочных станциях.