Для стабилизациии топливной ситуации в Пензенской области введен особый режим

В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом Для стабилизациии топливной ситуации в Пензенской области введен особый режим

Москва30 июн Вести.Из-за ситуации на рынке топлива в Пензенской области введен режим повышенной готовности. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Для стабилизации внутреннего рынка топливно-энергетических ресурсов на территории Пензенской области введен режим повышенной готовности. Он будет действовать вплоть до моего особого распоряжения говорится в сообщении

По словам губернатора, главная цель режима повышенной готовности — обеспечение бесперебойной работы служб экстренного реагирования и социально значимых объектов, включая топливно-энергетический комплекс.

Губернатор напомнил, что неделю назад в Пензенской области введены ограничения на продажу автомобильного топлива. Заправка на АЗС производится только в бензобаки машин.