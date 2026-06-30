Москва30 июнВести.Из-за ситуации на рынке топлива в Пензенской области введен режим повышенной готовности. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
Для стабилизации внутреннего рынка топливно-энергетических ресурсов на территории Пензенской области введен режим повышенной готовности. Он будет действовать вплоть до моего особого распоряженияговорится в сообщении
По словам губернатора, главная цель режима повышенной готовности — обеспечение бесперебойной работы служб экстренного реагирования и социально значимых объектов, включая топливно-энергетический комплекс.
Губернатор напомнил, что неделю назад в Пензенской области введены ограничения на продажу автомобильного топлива. Заправка на АЗС производится только в бензобаки машин.