Москва25 июнВести.На территории Забайкальского края вводится режим повышенной готовности по ситуации с топливообеспечением. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.
Он уточнил, что из-за ажиотажа в регионе наблюдается повышенный расход моторного топлива. На заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принят ряд решений по обеспечению региона топливом.
С 18:00 25 июня на территории Забайкальского края вводится режим повышенной готовности. Утвержден перечень приоритетных потребителей топливасказано в сообщении
Министерством экономического развития совместно с муниципалитетами и топливными компаниями организован ежедневный контроль запасов и рисков. Министерству ЖКХ поручено проработать внедрение газомоторного топлива.
Ситуация находится на личном контроле главы субъекта.