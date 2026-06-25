Режим повышенной готовности по ситуации с топливом введен в Забайкалье

На территории Забайкальского края введен режим повышенной готовности по топливу Режим повышенной готовности по ситуации с топливом введен в Забайкалье

Москва25 июн Вести.На территории Забайкальского края вводится режим повышенной готовности по ситуации с топливообеспечением. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Он уточнил, что из-за ажиотажа в регионе наблюдается повышенный расход моторного топлива. На заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принят ряд решений по обеспечению региона топливом.

С 18:00 25 июня на территории Забайкальского края вводится режим повышенной готовности. Утвержден перечень приоритетных потребителей топлива сказано в сообщении

Министерством экономического развития совместно с муниципалитетами и топливными компаниями организован ежедневный контроль запасов и рисков. Министерству ЖКХ поручено проработать внедрение газомоторного топлива.

Ситуация находится на личном контроле главы субъекта.