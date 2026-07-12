Осипов: в Забайкалье смогли за неделю переломить ситуацию с дефицитом топлива

Губернатор Забайкалья рассказал о мерах борьбы с кризисом топлива Осипов: в Забайкалье смогли за неделю переломить ситуацию с дефицитом топлива

Москва12 июл Вести.Губернатор Забайкалья Александр Осипов рассказал в MAX, что за неделю власти региона смогли переломить ситуацию с дефицитом топлива.

До конца проблема, конечно же, не решена.

Вся эта неделя прошла для нас в решении одной задачи — преодолеть топливный дефицит … Говорить, что проблема полностью решена, пока рано. Работа шла практически круглосуточно сказал глава субъекта

По его словам, он находился на постоянной связи с Правительством России, нефтяными компаниями, владельцами АЗС и представителями железной дороги.

По итогам совещания с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком, были усилены поставки топлива в Забайкальский край.

В настоящее время, в регион по железной дороге направляется почти 19 тысяч тонн топлива, что составляет около двух третей месячного потребления. Дополнительно организованы поставки бензовозами из Иркутска и Красноярска.

Существенно сократить очереди на заправках позволило увеличение времени работы части АЗС с нескольких часов в сутки до 8-12, а местами до 24 часов.

Он поблагодарил всех, кто помогал справляться с непростой ситуацией – сотрудников АЗС, добровольцев, студентов, которые раздавали воду автомобилистам и ускоряли обслуживание. Также он поблагодарил забайкальцев за терпение и понимание.

Осипов попросил автовладельцев до нормализации обстановки по возможности бережно и благоразумно относиться к расходу топлива, чтобы как можно спокойнее пройти оставшийся период ограничений.