Москва8 июл Вести.Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства выдвинул две инициативы: строительства сети мини-НПЗ и достижения договоренностей с дружественными странами об увеличении импорта топлива.

Президент наши инициативы поддержал сообщил Осипов в мессенджере MAX

Губернатор доложил главе государства о ситуации с топливом в крае, которую охарактеризовал как сложную, но контролируемую.

По его данным, из 244 АЗС в Забайкалье только 6 принадлежат "Роснефти". При этом компания увеличила нагрузку – с 20 до 40% рынка, а 238 заправок, принадлежащих независимым поставщикам, отгружают лишь 5% от прежних объемов.

Ведем ежедневную работу по подготовке к заключению прямых договоров на поставку топлива, чтобы уйти от биржевой зависимости проинформировал Осипов

На совещании также отмечалось, что "Роснефть" уже закрывает порядка 89% суточного потребления в регионах и заключает контракты с частными АЗС. Ожидается, что эта работа даст результат уже в ближайшее время.