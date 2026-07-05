Власти Новосибирской области рассказали о ситуации с топливом в регионе Власти Новосибирской области призывают обеспечить разумную экономию топлива

Москва5 июл Вести.В Новосибирской области необходимо обеспечить разумную экономию топлива, заявил на заседании оперативного штаба глава региона Андрей Травников. Он отметил, что нужно продолжать мониторинг и готовиться к любому развитию ситуации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Отмечается, что сейчас в регионе фиксируются очереди на АЗС, наблюдается повышенный спрос на топливо. При этом количество машин на дорогах, согласно выводам специалистов Центра организации дорожного движения, сократилось на 5%.

Нужно продолжать вести постоянный оперативный мониторинг поставок топлива в регион, объемов его реализации, количества работающих АЗС, динамики спроса. Мы должны быть готовы к любым вариантам развития ситуации. Также необходимо обеспечить разумную экономию топлива, где это возможно сказал Травников

В Новосибирске, Бердске и Искитиме введены ограничения на продажу топлива на АЗС "Газпромнефти", там в период с 3.00 до 5.00 и с 12.00 до 15.00 приоритетно бензином и дизелем будет обеспечиваться общественный транспорт и автомобили экстренных и коммунальных служб.

Как подчеркнул Травников, все указанные службы сейчас получают топливо в необходимом объеме и работают в штатном режиме.