Москва5 июлВести.В Новосибирской области необходимо обеспечить разумную экономию топлива, заявил на заседании оперативного штаба глава региона Андрей Травников. Он отметил, что нужно продолжать мониторинг и готовиться к любому развитию ситуации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Отмечается, что сейчас в регионе фиксируются очереди на АЗС, наблюдается повышенный спрос на топливо. При этом количество машин на дорогах, согласно выводам специалистов Центра организации дорожного движения, сократилось на 5%.
Нужно продолжать вести постоянный оперативный мониторинг поставок топлива в регион, объемов его реализации, количества работающих АЗС, динамики спроса. Мы должны быть готовы к любым вариантам развития ситуации. Также необходимо обеспечить разумную экономию топлива, где это возможносказал Травников
В Новосибирске, Бердске и Искитиме введены ограничения на продажу топлива на АЗС "Газпромнефти", там в период с 3.00 до 5.00 и с 12.00 до 15.00 приоритетно бензином и дизелем будет обеспечиваться общественный транспорт и автомобили экстренных и коммунальных служб.
Как подчеркнул Травников, все указанные службы сейчас получают топливо в необходимом объеме и работают в штатном режиме.