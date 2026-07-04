Принимаются меры для стабилизации ситуации с топливом в Нижегородской области

Власти региона ищут выход из ситуации с топливом в Нижегородской области Принимаются меры для стабилизации ситуации с топливом в Нижегородской области

Москва4 июл Вести.Для стабилизации обстановки на топливном рынке в Нижегородской области принимаются меры. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в мессенджере МАХ.

Для стабилизации обстановки ведем работу с Правительством РФ, Минэнерго страны и руководством крупнейших поставщиков топлива (Лукойл, Газпромнефть, Роснефть, Татнефть и другими) для повышения объемов отгрузок и достижения баланса спроса и предложения на заправочных станциях говорится в сообщении губернатора

Чтобы помочь водителям ориентироваться в ситуации, готовится интерактивная карта наличия бензина на АЗС. На ней можно будет увидеть, есть ли топливо на конкретной заправке, а также узнать об очередях — при этом водители смогут сами делиться актуальной информацией.

Губернатор подчеркнул, что службы жизнеобеспечения — общественный транспорт, скорая помощь, коммунальная техника и другие — получают топливо в необходимом объеме.

В понедельник состоится оперативный штаб по ситуации с бензином. Если к тому моменту баланс поставок не удастся восстановить, власти примут дополнительные меры.