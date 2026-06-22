Москва22 июн Вести.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал жителей ограничить поездки на личном транспорте и закупать топливо по мере необходимости. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Авдеева, власти работают над урегулированием ситуации с бензином. Сегодня дефицит топлива на автозаправках обсуждался на оперативном совещании правительства области.

Призываю граждан по возможности сократить поездки на личном автотранспорте и приобретать бензин исключительно в необходимых сейчас объемах пишет губернатор

Чем спокойнее будет реакция людей на ситуацию, тем быстрее проблема будет решена, заверил он.