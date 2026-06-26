Воробьев: ситуация с бензином на заправках в Подмосковье контролируемая

Воробьев рассказал о ситуации с бензином на заправках в Подмосковье Воробьев: ситуация с бензином на заправках в Подмосковье контролируемая

Москва26 июн Вести.Ситуация с бензином на заправках в Подмосковье является контролируемой, а власти делают все, чтобы она нормализовалась в ближайшее время. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев в беседе с "Интерфаксом".

Ситуация контролируемая заявил губернатор

По его словам, наблюдаются очереди есть, но власти региона вместе с правительством ведут работу над тем, чтобы "все прошло штатно". Воробьев добавил, что делается все для нормализации ситуации.

Журналисты уточнили, можно ли будет этого добиться в ближайшее время. Воробьев ответил, что делается все для этого.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак дал поручение проработать дополнительные меры поддержки рынка топлива для сохранения его стабильности.