Москва26 июнВести.Ситуация с бензином на заправках в Подмосковье является контролируемой, а власти делают все, чтобы она нормализовалась в ближайшее время. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев в беседе с "Интерфаксом".
Ситуация контролируемаязаявил губернатор
По его словам, наблюдаются очереди есть, но власти региона вместе с правительством ведут работу над тем, чтобы "все прошло штатно". Воробьев добавил, что делается все для нормализации ситуации.
Журналисты уточнили, можно ли будет этого добиться в ближайшее время. Воробьев ответил, что делается все для этого.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак дал поручение проработать дополнительные меры поддержки рынка топлива для сохранения его стабильности.