В Минэнерго РФ заявили о контроле над ситуацией с топливом Минэнерго РФ: ситуация с топливом находится под полным контролем

Москва29 июл Вести.Ситуация с топливом сейчас находится под полным контролем. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Он добавил, что сейчас есть четкое представление о том, в каких регионах возникают сложности, что позволяет их оперативно ликвидировать.

Ситуация сейчас находится под полным контролем. То есть мы четко понимаем, в каких местах, в каких регионах возникают сложности, и оперативно решаем. Для этого как раз штаб и собирается два раза в неделю на уровне заместителя председателя правительства [Александра] Новака и практически каждый день [присутствует министр энергетики РФ] Сергей Евгеньевич Цивилев, мы в Министерстве энергетики тоже эту ситуацию отрабатываем по каждому индивидуальному случаю. Поэтому ситуация под контролем находится, и те проблемные моменты, которые, безусловно, возникают, они в ежедневном находятся внимании и решаются заявил Сорокин

Ранее Сорокин рассказал о дополнительных мерах поддержки топливом. Приоритетом являются поставки сельскому хозяйству, а также в регионы Сибири и Дальнего Востока.