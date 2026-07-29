В Минэнерго заявили о планах доп. поставок топлива в Сибирь и на Дальний Восток Минэнерго РФ: планируются доп. поставки топлива в Сибирь и на Дальний Восток

Москва29 июл Вести.Приоритетом для Министерства энергетики РФ является снабжение топливом сельскохозяйственных производителей, а также дополнительные поставки в Сибирь и на Дальний Восток. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Он добавил, что в министерстве рассчитывают на незамедлительную реализацию этих мер.

В первую очередь в фокусе у нас, естественно, это снабжение нефтепродуктами сельхозпроизводителей, Северный завоз и снабжение сибирских и дальневосточных регионов. Здесь, соответственно, проанализирован полностью текущий срез: какие возникают проблемные моменты и принято решение по тому, как оперативно эти моменты разрешать, то есть какой дополнительный объем топлива должен быть поставлен, чтобы избежать проблем как у населения, так и у экономики этих регионах. Поэтому рассчитываем, что принятые меры будут незамедлительно реализованы и в дальнейшем, соответственно, на следующем штабе будем мониторить и отслеживать их эффекты заявил Сорокин

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что пик топливного кризиса в регионе пройден. Он добавил, что поставщики топлива показывают осторожный оптимизм.