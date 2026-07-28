В Ленобласти прошел пик топливного кризиса Дрозденко: пик топливного кризиса в Ленобласти прошел

Москва28 июл Вести.Пик топливного кризиса в Ленинградской области пройден, ряд компаний начали поэтапно отменять лимиты на продажу бензина, сообщил губернатор Александр Дрозденко по итогам совещания с участниками топливного рынка.

По его словам, поставщики топлива высказывают осторожный оптимизм.

Пик топливного кризиса в Ленинградской области прошел... Важно, что в Ленинградской области не вводились никакие системные ограничения – система "чет/нечет", QR-коды или другие модели, мы смогли пройти острую фазу без таких решений отметил глава региона

Сейчас "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл" поэтапно убирают лимиты, которые вводились для борьбы со спекулятивным спросом и перекупщиками.

Вместе с тем в Ленобласти временно приостановили работу 65 автозаправок из 359 действующих. Это связано с ростом цен на бирже и ограничениями мелкооптовых закупок у независимых сетей. На заправках крупных нефтяных компаний топливо присутствует, добавил глава региона.

Кроме того, Дрозденко попросил крупные компании снабжать топливом АЗС в Лодейнопольском и Подпорожском районах, где сохраняется сложная обстановка.