Москва7 июлВести.Экономический блок правительства Ленинградской области от лица губернатора Александра Дрозденко обратился ко всем АЗС в регионе с предложением разрешить отпуск бензина в канистры до 10 литров. Об этом изданию 47news сообщил пресс-секретарь главы Ленобласти Никита Донцов.
Планируется разрешить отпуск топлива в металлические канистры по ГОСТу – не более 10 литров. В другие тары наливать нельзя – это общее правилоуточнил пресс-секретарь
На каких именно АЗС будет доступна заправка в канистры, пока неизвестно – идут переговоры. Однако отказов от данного предложения не поступало, отмечает 47news.
По информации издания, обстановка на топливном рынке региона постепенно улучшается: из 359 АЗС стабильно работают 310, фиксируется снижение ажиотажного спроса.