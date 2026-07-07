В Ленобласти могут разрешить отпуск бензина в канистры до 10 литров В Ленобласти планируют разрешить отпускать бензин в 10-литровые канистры

Москва7 июл Вести.Экономический блок правительства Ленинградской области от лица губернатора Александра Дрозденко обратился ко всем АЗС в регионе с предложением разрешить отпуск бензина в канистры до 10 литров. Об этом изданию 47news сообщил пресс-секретарь главы Ленобласти Никита Донцов.

Планируется разрешить отпуск топлива в металлические канистры по ГОСТу – не более 10 литров. В другие тары наливать нельзя – это общее правило уточнил пресс-секретарь

На каких именно АЗС будет доступна заправка в канистры, пока неизвестно – идут переговоры. Однако отказов от данного предложения не поступало, отмечает 47news.

По информации издания, обстановка на топливном рынке региона постепенно улучшается: из 359 АЗС стабильно работают 310, фиксируется снижение ажиотажного спроса.